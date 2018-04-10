لندن 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على تحذير الحكومة البريطانية بأنه يجب على المملكة المتحدة عدم إعطاء الأولوية لصفقات تجارية حول العالم على حساب الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ونشرت قول رئيس الوزراء الدنماركي لارس راسموسن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يسبب في المزيد من البيروقراطية.وأشارت إلى قول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيقرر قريباً طبيعة الإجراء الذي ستقوم به الولايات المتحدة ردًا على ما يشتبه في أنه هجوم كيميائي على دوما بسوريا.وكتبت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أقر لأول مرة بشكل علني احتمال إجراء محادثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتناقلت الصحف قول الرئيس الصيني شي جينبينغ إنه سيفتح قطاعات من اقتصاد بلاده أمام منافسة دولية أكبر خصوصا في قطاع الخدمات المالية وتصنيع المركبات الآلية.// انتهى //12:52ت م