الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ممثلة في إدارة رياض الأطفال، في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم ٢٠١٨، تحت عنوان "التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة " المقام في الفترة (من ٢٣ - ٢٥ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٩أبريل ٢٠١٨) الذي افتتحه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس ضمن جناح وزارة التعليم بثلاث منصات.وأوضحت المساعدة للشئون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد أن إدارة رياض الأطفال حرصت على المشاركة في المعرض والمنتدى لما يعود بالنفع على تطوير مخرجات رياض الأطفال، موجهة الشكر لمديرات الروضات التي تم ترشيحها من وزارة التعليم لعرض مناهجها، وهي: روضة مركز التدريب، وروضة تالات، والروضة ١٣٤، كما شكرت مشرفات الصفوف الأولية ورياض الأطفال المقررات للجلسات العلمية والمعلمات المشاركات من مكاتب النهضة والروابي والشفا والجنوب.من جانبها أفادت مديرة رياض الأطفال بالرياض حصة الفارس أن مشاركة الإدارة في جناح الوزارة عبر منصتين لعرض منهجين من المناهج العالمية المطبقة في رياض الأطفال، فيما يتم عرض المنهج الوطني المعتمد في المنصة الثالثة، فيما ستكون مشاركة رياض الأطفال بمنصة رابعة ضمن المنصات الست التي تستعرض دور مراكز تدريب معلمات رياض الأطفال في المملكة، إضافة إلى ذلك ستشارك الإدارة بتشغيل ركن تفاعلي على مساحة ٩٠م٢، يستقبل أطفال الزوار ويقدم لهم أنشطة تعليمية ترفيهية على مدار أيام المعرض الثلاثة، كما ستشارك شركة تطوير للتعليم بمعلمات متخصصات يقدمن أنشطة منهجية في العلوم والرياضيات ضمن منصة تطوير للتعليم .وتابعت الفارس على صعيد الجلسات العلمية، تم ترشيح ست من مشرفات الصفوف الأولية ورياض الأطفال للمشاركة مقررات لهذه الجلسات، وسنشارك بعدد من الورش التدريبية تقدمها مشرفات رياض الأطفال في منطقة الرياض ضمن الورش المقرر عقدها على هامش المؤتمر، سائلة الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يجعل في مخرجاتها تطويراً للمرحلة وتنمية للطفولة المبكرة في جميع أرجاء الوطن.يذكر أن إدارة رياض الأطفال في منطقة الرياض تشارك في معرض (كتاب الطفل الأول) بركنين من إعداد الروضتين السادسة برئاسة القائدة موضي السعيد، والروضة ٥٩ برئاسة القائدة فاطمة علوان، وستعرض بعض القصص من تأليف قائدات معلمات رياض الأطفال بإشراف مشرفة رياض الأطفال فوزيه السويلم.//انتهى//12:56ت م