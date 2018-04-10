الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة التعليم خلال الفترة من 25 ـ 26 رجب 1439هـ ,بمقر الجامعة , الملتقى العلمي (القيادات التعليمية ودورها في التعامل مع الأزمات والكوارث).ويأتي هذا الملتقى العلمي المهم في إطار التعاون التكاملي بين الجامعة ووزارة التعليم ؛ حيث حدد المسؤولون في الجهتين خططًا إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مهارات القادةالتربويين في استشراف خطورة الأزمات والكوارث وأساليب إدارتها في مراحلها المتتالية : قبل الأزمة، وأثناء الأزمة، وبعد الأزمة؛ باعتبار التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث جزءًا هامًا ومكملاً للتخطيط الإستراتيجي الذي يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية.ويهدف الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة من أبرزها : إطلاع القيادات التعليمية على آليات التعامل المثلى أثناء الأزمات والكوارث والتعرف على دور القيادات التعليمية في الأحداث المتسارعة والأزموية ومناقشة تحليل المخاطر في البيئة المدرسية.وسيناقش الملتقى أوراقه العلمية من خلال محور الأدوار التكاملية وتحديد المسؤوليات والمهام في مجال إدارة الأزمات في البيئة التعليمية, ومحور تحليل المخاطر في البيئة التربوية.ويشارك في أعمال الملتقى : وكلاء الجامعات السعودية ، ومديرو التعليم بالمناطق والمحافظات ومساعدوهم، ومديرو الأمن والسلامة بالمناطق التعليمية ومساعدوهم.// انتهى //13:00ت م