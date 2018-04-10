الرياض 24 رجب 1439 الموافق 10 أبريل 2018 واس.تقيم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز أبحاث كلية العلوم غداً ندوة بعنوان " الكراسي البحثية بين الواقع والمأمول ودورها في تحقيق رؤية 2030 " وذلك بمسرح كلية العلوم.وتهدف الندوة الموجهة للجامعات والمراكز البحثية وقطاع رجال الأعمال إلى إلقاء الضوء أهمية تحقيق نتائج الكراسي البحثية ضمن رؤية 2030، حيث تتركز موضوعات الندوة في أربعة محاور أولها مدى الاستفادة من مخرجات الكراسي البحثية وتطبيقاتها، والثاني سيتناول إيجابيات وسلبيات الكراسي البحثية، أما الثالث والرابع فتركز على المعوقات التي تواجه إنشائها ودور القطاع الخاص في تمويل الكراسي البحثية.يذكر أن الندوة تأتي بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التعليمية من مختلف الجامعات السعودية كجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود ، جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل .//انتهى//13:01ت م