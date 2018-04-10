أبهــا 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستواصلت الأمطار هطولها بغزارة على منطقة عسير لليوم الخامس على التوالي ، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط ،والنماص،وتثليث ،وبلقرن، وتنومة، وطريب.كما شملت مراكز بللحمر ،وبللسمر ، وبيحان ، والماوين ، والأثب ، والحيمة ، وحوراء، والسرح، وآل حسين ، وآل عمر،وبني عمر ،والصبيخة ،سالت على أثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.//انتهى//13:51ت م