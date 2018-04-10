عام / استمرار هطول الأمطار على منطقة عسير
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
أبهــا 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
تواصلت الأمطار هطولها بغزارة على منطقة عسير لليوم الخامس على التوالي ، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط ،والنماص،وتثليث ،وبلقرن، وتنومة، وطريب.
كما شملت مراكز بللحمر ،وبللسمر ، وبيحان ، والماوين ، والأثب ، والحيمة ، وحوراء، والسرح، وآل حسين ، وآل عمر،وبني عمر ،والصبيخة ،سالت على أثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
//انتهى//
13:51ت م