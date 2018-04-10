جيزان 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء غد الأربعاء ، ملتقى وحفل تكريم 500 حرفية ، الذي ينظمه مركز إبداع المرأة السعودية بجازان , بحضور صاحبة السمو الأميرة سُرى بنت سعود بن سعد نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة عبدالعزيز بن طلال ، ونائب رئيس مؤسسة سُرَىٰ بنت سعود للتنمية الإنسانية الشريك الاستراتيجي للملتقى وحفل التكريم وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.وأكدت الأميرة سرى بنت سعود ، في تصريح بهذه المناسبة ، أن تكريم 500 حرفية يعد دفعة قوية وإيجابية لبنات الوطن المنتجات والقادرات على تحقيق آمال وتطلعات هذا الوطن المعطاء ، لتسهم هذه البادرة في تحفيز الكوادر الوطنية النسائية وصنع مزيد من العطاء والبناء من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030.من جانبها ، رحبت رئيسة مركز إبداع المرأة السعودية عائشة الشبيلي ، برعاية سمو نائب أمير المنطقة وسمو الأميرة سرى بنت سعود وضيوف الفعالية ، مقدمةً شكرها لمنسوبات المركز والدعم الدائم لبناتهم الحرفيات، وحرصهن على الالتقاء بهن وتعزيز انطلاقتهن نحو التميز في حياتهن العملية ، مؤكدة قرب اهتمام ودعم أمير المنطقة من المركز ، ودعمه الدائم لمناسبات المركز ، الأمر الذي يدفعهن إلى تعزيز خطواتهن نحو المشاركة في صنع مستقبل بنات الوطن في ظل امتلاكهن للحرفة المؤهلة ، من خلال الخبرة والتجارب المتنوعة في شتى المجالات الحرفية ، ليكنِّ قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع من خلال تحقيق رؤى قادة هذه البلاد والإسهام في إكمال مسيرة البناء والتنمية.// انتهى //13:57ت م