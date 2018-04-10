الطائف 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستفقد معالي محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية الأستاذ سعد بن مقبل الميموني ، أمس، مهرجان ورد الطائف في نسخته الـ14 ، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، بمتنزه الردف .واطلع الميموني على الفعاليات والبرامج المنفذة التي شملت مشاركات للأسر المنتجة، وبرنامج "التاجر الصغير" والحرفيين والحرفيات، ومسرح المسابقات الثقافية والترويحية للأسرة والطفل، ومعرض للإدارات الحكومية شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .وفي سياق ذي صلة يواصل مهرجان الورد الطائفي الـ 14 ، تنفيذ فعالياته وبرامجه المتنوعة ليومه السادس وسط أجواء ربيعية ممطرة ، وتتضمن رزنامة الفعاليات التي ستنفذ اليوم تنفيذ مسرحية للأطفال بعنوان "متحف القرية"، وأوبريت إنشادي بعنوان "ورد وغيم"، إضافة إلى إقامة عدد من المسابقات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع .// انتهى //13:58ت م