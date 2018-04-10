وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، أدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، ومختلف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت عام 2002م.وعبر المجلس، عن قلق المملكة البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيمياوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مجدداً دعوات المملكة ضرورة إيقاف المآسي ضد أبناء الشعب السوري التي راح ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين في سوريا، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة لجميع الضحايا الأبرياء وسرعة الشفاء للمصابين، كما جدد إدانته لحادث الدهس الإجرامي الذي وقع في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا، معبراً عن تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب ألمانيا الاتحادية وتمنياتها للمصابين بالشفاء.وتطرق المجلس بعد ذلك إلى جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، منوهاً بانعقاد مؤتمر نزاهة الدولي الثالث الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان " حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة "، الذي جاء منسجماً مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشاريع الوطنية بما فيها برنامج الخصخصة.// يتبع //14:07ت م