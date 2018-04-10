خامساً:بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 30 / 8 ) وتاريخ 9 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية ، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438هـ .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.سادساً:وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.سابعاً:بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار , وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 79 / 39 / م ) وتاريخ 5 / 7 / 1439هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (127 / 29) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 21 / 2 / 1416هـ ، وبعض مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ( م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.ثامناً:بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، و بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 81 / 57 ) وتاريخ 26 / 11 / 1429هـ ، ورقم ( 115 / 67 ) وتاريخ 12 / 2 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.// يتبع //14:08ت م