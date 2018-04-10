تاسعاً:بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 33 ـ 12 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق.عاشراً:وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :1 ـ ترقية محمد بن خلف بن عبدالله الدوسري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.2 ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن سالم السالم إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من : وزارة الإسكان والنيابة العامة والمؤسسة العامة للحبوب ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.// انتهى //14:08ت م