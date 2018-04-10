مكة المكرمة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسبدأت إدارة التعليم بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، في استقبال طلبات المعلمات البديلات، وخريجات معاهد المعلمات، والكليات المتوسطة، ممن لم يسبق لهن الحصر أو التثبيت أو التعيين، وذلك لاستكمال إجراءات حصرهن.وأوضح مدير الاعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد المالكي أن برنامج الاستقبال سيستمر إلى يوم الاثنين القادم، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.وأهاب المالكي بالمراجعات إلى إحضار ملف يشتمل على الوثائق و المستندات التالية وهي " صورة مصدقة من وثيقة التخرج , المؤهل الجامعي " مع الأصل للمطابقة ، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة مع الأصل للمطابقة، صورة مصدقة من عقد العمل كمعلمة بديلة، صورة مصدقة من مسير الرواتب، أو تحويل الراتب مصدق من البنك، إقرار بعدم وجود المتقدمة على وظيفة رسمية بالدولة، صورة من درجة اختبار قياس مع الأصل للمطابقة.وأبان المالكي أنه بالنسبة لخريجات معاهد المعلمات والكليات المتوسطة فيشترط إحضار صورة من مؤهل دبلوم معهد المعلمات أو الكلية المتوسطة مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة مع الأصل للمطابقة.// انتهى //14:21ت م