‏‫الباحة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمة بديلة، وكذلك الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات، إلى سرعة مراجعة إدارة شؤون المعلمات بمبنى الشؤون التعليمية بجوار مسجد الملك فهد بالباحة، وذلك ابتداءً من اليوم حتى الاثنين القادم لاستكمال مسوغات تعيينهن.وأهاب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عمر بن هجاد عمر، بالمعلمات بضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة من البديلات للمطابقة، هي صورة من وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي)، مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مع الأصل، وصورة من عقد العمل كبديلة، وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب، وصورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، وصورة من درجة اختبار "قياس"، مبيناً أن الوثائق المطلوبة لخريجات معاهد المعلمات وخريجات الكليات المتوسطة هي صورة من المؤهل الدراسي لخريجات تلك الجهات، إضافة إلى الوثائق السابقة.// انتهى //14:21ت م