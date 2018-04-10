الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستواصلت أمس منافسات بطولة كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم لإدارات ديوان المؤسسة والوحدات التدريبية بمدينة الرياض في نسختها الثانية بإقامة 4 لقاءات ضمن الجولة الثالثة على ملعب نادي المؤسسة الرياضي بالرياض.وخسر فريق معهد العمارة في اللقاء الأول من كلية الاتصالات 0 ـ 5 , كما خسر فريق المشتريات من تقنية المعلومات 0 ـ 1 , وتغلب فريق إدارة المشاريع على شؤون المتدربين 5 ـ 0 , وأخيراً خسر فريق كلية التقنية من التدريب الالكتروني 0 ـ 1 .// انتهى //14:22ت م