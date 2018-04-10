أبها 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسباشرت فرق الطوارئ بأمانة منطقة عسير اليوم أكثر من ٢٠ بلاغاً عن مواقع لتجمعات المياه نتيجة تواصل هطول الأمطار الغزيرة على مدينة أبها وضواحيها.وأوضح بيان صحفي أصدرته أمانة المنطقة أن فرق الطوارئ قامت بنزح المياه في وقت قياسي من ١٠ مواقع بعدة أحياء في مدينة أبها, منها أحياء المنسك, والموظفين, والمروج, والمنهل, والضباب, بالإضافة إلى حزام أبها الدائري.وأشارت الأمانة إلى أنه شارك في عمليات النزح وتنطيف مخلفات السيول أكثر من 50 معدة متنوعة الأحجام والمهمات, وحوالي 680 فرداً من عمال ومشرفي الأمانة, إضافة إلى 10 مضخات ومجموعة من الصهاريج بسعة 30 طناً، وسط استنفار كامل لمعدات وأطقم الأمانة, ومشاركة عدد من الإدارات كالنظافة, والمعدات, والطوارئ, والكوارث, وصيانة المرافق, والرقابة الشاملة, والعمليات المشتركة .// انتهى //14:27ت م