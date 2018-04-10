الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأتمت الهيئة العامة للاستثمار نقل أنظمتها الرئيسية إلى الحوسبة السحابية الخاصة المقدمة من شركة اس ايه بي (SAP Cloud) المستضافة في المملكة كأول جهة حكومية تطبق هذه المبادرة مع شركة أس أيه بي، مما يمكّنها الحصول على الأنظمة التقنية المقدمة من الشركة عالمياً، من خلال مركز البيانات المقام في المملكة، للحفاظ على خصوصية البيانات.وأوضح مدير عام تقنية المعلومات محمد الحربي أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمبادرات التحول الرقمي في الهيئة، التي تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات والتكامل الالكتروني بين الجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين الإجراءات وسرعة وذاتية الحصول على الخدمات مع التركيز على أمن وخصوصية البيانات الذي توفره الحوسبة السحابية بشكل أكبر.وأكد الحربي أن هذه المبادرة ستتيح للهيئة الحصول على المساحة الخاصة بها في البيئة السحابية، ما يمكنها من توفير الخدمات المشتركة للجهات الأخرى وتقديم الحلول الابتكارية دون النظر في العمليات التشغيلية الروتينية.يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت في وقت سابق خدمة الترخيص الرقمي، وكذلك خدمات الترخيص الفوري والتجديد الآلي التي تهدف من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لتحسين الإجراءات للمستثمرين، وذلك ضمن جهود الهيئة في تطبيق أحدث التقنيات من شأنها أن تختصر الوقت على المستثمر بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:27ت م