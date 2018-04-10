تبوك 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة توقيع أربعة عقود لمشاريع خدمات المياه في محافظات المنطقة بتكلفة تجاوزت ثلاثة وخمسين مليون ريال .وأكد سمو أمير منطقة تبوك أن هذه المشروعات ستعزز الواقع التنموي الذي تعيشه المنطقة في مجال خدمات المياه, وتأتي في سياق الحرص الدائم والرعاية الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - لتوفير الخدمات للمواطنين ، معرباً عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي .// انتهى //14:32ت م