أبها 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسانطلقت في مدارس تعليم عسير للبنين والبنات اليوم، المسابقة الوطنية "أولمبياد ريادي"، التي تعنى بتنمية مهارات ريادة الأعمال والاستثمار لدى الطلاب والطالبات .وأوضح مشرف برنامج "ريادة "بتعليم عسير سعيد عبادي، أن مبادرة "ريادة" تعد إحدى مبادرات التحول الوطني التي تنفذها وزارة التعليم، بهدف إكساب طلاب المرحلة الثانوية مهارات سوق العمل, وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتحفيز على العمل الحر والاستثمارات ، وتأصيلها لدى الطلاب إلى جانب توفير البيئة الحاضنة والملائمة لهم ، ودعمهم للإسهام في التنمية الاقتصادية .وأوضح أن البرنامج يهدف إلى غرس الأفكار الريادية النوعية في أذهان الطلاب ، لتنشئة جيل واع مالياً ، واستثمارياً ، من خلال بيئة تنافسية محفزة تصل بهم إلى التتويج وحصد الجوائز التشجيعية ، مشيراً إلى أنه تم البدء في تسجيل الأعمال عبر موقع ريادة منذ مطلع الشهر الجاري ، واستهداف ٥٠ مدرسة ثانوية ، حيث وصل إجمالي عدد الطلاب المسجلين ٥٤٤ طالباً وطالبة .// انتهى //15:46ت م