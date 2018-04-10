حفر الباطن 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسحددت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن ممثلة بإدارة الموارد يوم الأحد القادم، آخر موعد للمعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين وتنطبق عليهن الشروط، ودعتهم للتقدم إلى وحدة الموارد البشرية النسائية, وأنه لن يتم استقبال إي طلبات بعد هذا الموعد.وأكد مدير الموارد البشرية بتعليم حفر الباطن مقحم بن دلمه العنزي ضرورة اصطحاب الوثائق والمستندات المطلوبة لمن سبق التعاقد كبديلات وهي صورة مصدقة من وثيقة التخرج " المؤهل الجامعي" من الجهة المانحة للمؤهل، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وصورة مصدقة من عقد كمعلمة بديلة، وصورة من مسيرات الرواتب مصدقة أو الراتب مصدق من البنك "إيداع الراتب"، وطباعة نتيجة اختبار قياس .وأضاف أن الوثائق والمستندات المطلوبة لخريجات الكليات المتوسطة هي صورة مصدقة من المؤهل الحاصلة علية المتقدمة "دبلوم كلية متوسطة" وختم طبق الأصل من الجهة المانحة للمؤهل، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الاسرة، أما الوثائق والمستندات المطلوبة لخريجات معاهد المعلمات الثانوية هي صورة مصدقة من المؤهل الحاصلة عليه "دبلوم معاهد المعلمات" وختم طبق الأصل من إدارة الاختبارات والقبول، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.// انتهى //15:46ت م