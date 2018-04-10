تونس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسقررت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ 34 غلق الجناح الذي يمثل سوريا في المعرض .وأوضح مدير الدورة شكري المبخوت في تصريحات اليوم ، أن القرار يأتي على خلفية وجود كتاب موجه للأطفال يتضمن خطاباً يُشجع على العنف والكراهية ضمن الجناح .وأكد أن الجناح السوري لم يعرض الكتاب الذي يشجع على العنف والكراهية في اليومين الأولين لانطلاق المعرض ، مشيراً إلى أنه فور التفطن لعرضه تم تطبيق القانون وإغلاق الجناح .// انتهى //15:46ت م