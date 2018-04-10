ثقافي / غلق جناح سوريا في معرض تونس الدولي للكتاب
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
تونس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
قررت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ 34 غلق الجناح الذي يمثل سوريا في المعرض .
وأوضح مدير الدورة شكري المبخوت في تصريحات اليوم ، أن القرار يأتي على خلفية وجود كتاب موجه للأطفال يتضمن خطاباً يُشجع على العنف والكراهية ضمن الجناح .
وأكد أن الجناح السوري لم يعرض الكتاب الذي يشجع على العنف والكراهية في اليومين الأولين لانطلاق المعرض ، مشيراً إلى أنه فور التفطن لعرضه تم تطبيق القانون وإغلاق الجناح .
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