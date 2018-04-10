الرس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسكرم محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف , بمقر المحافظة اليوم, أحد أفراد رجال الأمن لموقفه البطولي أثناء أداء عمله في الدوريات الأمنية داخل المحافظة, كما كرم طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة حصولهما على مراكز متقدمة في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين التي أقيمت بالمدينة المنورة بشهر جمادى الآخرة الماضي، حيث حقق الطالب عزام العماري المركز الأول بالجائزة، فيما حققت الطالبة شوق الحربي مركزاً متقدماً، وهما من مستفيدي مركز جمعية الأطفال المعوقين بمحافظة الرس.وأكد محافظ الرس أهمية دور رجال الأمن, وأن كل شخص منهم يستحق التكريم، مشيراً أنهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه، وأن رجال الأمن برتبهم كافة لهم كل محبه وتقدير نظير عملهم في خدمة الوطن.وفي الختام قدم العساف دروعاً تذكارية لكل من رجل الأمن، والطالب العماري، والطالبة الحربي، متمنياً للجميع التوفيق.// انتهى //15:47ت م