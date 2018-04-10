أبها 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسنظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد اليوم، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية لهذا العام، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك في المدينة الجامعية بأبها .وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة, بعرض مرئي عن أنشطة العمادة, ثم كلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد أشار فيها إلى أن من مهمات عمادة شؤون الطلاب رعاية المبدعين والموهوبين من خلال تكثيف الأنشطة الموجهة لهم.عقب ذلك, شاهد الجميع أوبريتا إنشاديا وعرضا مرئيا, بعدها شهد الحفل إعلان نتائج الفائزين من الأندية الطلابية بكليات الجامعة حيث حصلت كلية الطب على المركز الأول وكلية العلوم الطبية التطبيقية على المركز الثاني وكلية الشريعة وأصول الدين في المركز الثالث, بينما حصل نادي "صفحات" على المركز الأول على مستوى الأندية المركزية, ونادي "البرامج المشتركة" على المركز الثاني, فيما حصل نادي" نزاهة" على المركز الثالث.وفي نهاية الحفل, كرم معالي مدير جامعة الملك خالد عدداً من منسوبي الجامعة الذين أسهموا في النشاط الطلابي.// انتهى //15:55ت م