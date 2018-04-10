أملج 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسواصلت شرطة محافظة أملج أمس ، تنفيذ حملتها الأمنية الشاملة لتعقب مخالفي الاقامة والعمل والتأكد من تطبيق تعليمات المرور ونظامية قائدي المركبات وأنظمة وتعليمات العمل في المنشآت وصلاحية رخص البلدية ومهن السعودة، بمشاركة المرور والبلدية ومكتب العمل.وباشرت الفرق الميدانية, عملها في عدد من المواقع داخل المحافظة وعلى الطرق الرئيسية وذلك عن طريق نقاط التفتيش الأمنية التي تم إيجادها لهذا الغرض، بإشراف ميداني من قبل مساعد مدير شرطة محافظة أملج النقيب عثمان عايش السحيمي وأعضاء من الجهات المشاركة في الحملة كمكتب العمل والبلدية والمرور، كما تم تنفيذ حملة مماثلة بمركز الشبحة التابع للمحافظة ومركز الضبط الأمني بالسهلة.// انتهى // ‏15:56ت م