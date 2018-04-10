عمان 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق محمود فريحات، في عمان اليوم قائد العمليات الخاصة الأميركي اللواء دارسي روجرز الذي يزور عمان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين، بالاضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وكان قائد العمليات الخاصة الأميركي اللواء دارسي روجرز قد وصل الى عمان اليوم على رأس وفد عسكري في زيارة عمل للأردن تستغرق عدة أيام، يزور خلالها عدد من المواقع والمعاهد العسكرية الأردنية، وتأتي الزيارة ضمن جولة في عدد من دول المنطقة.// انتهى //15:56ت م