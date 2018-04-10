الدمام 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 إبريل 2018 م واستنطلق غدًا، فعاليات ملتقى جواثا الثقافي في نسخته الخامسة، تحت عنوان "التنشئة الأدبية " الأبعاد الثقافية والوطنية"، الذي ينظمه نادي الأحساء الأدبي بمقره، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء.وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر على مدى يومين، محاور وجلسات علمية وأدبية، يطرح فيها عدد من المتخصصين بحوثا متنوعة في إطار التنشئة الأدبية وأبعادها الثقافية والأدبية والوطنية، كما تتضمن الفعاليات إقامة معرض ومسرح بعنوان "المملكة العربية السعودية حقائق وبراهين" ينفذ بالشراكة مع جامعة الملك فيصل، وأوبريتا عن التنشئة الأدبية موجه للعائلات، إضافة إلى حزمة من الفعاليات الثقافية المتنوعة.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي، الدكتور ظافر الشهري، أن الملتقى سيطرح من خلال جلساته 12 بحثا علميا، وأن المشاركين في الأبحاث سعوديون وشخصيات أكاديمية متواجدة في البلاد، إضافة إلى أنه ستكون هناك محاضرة للشيخ صالح المغامسي؛ يتناول فيها تنشئته الأدبية، فيما تم إعداد برنامج خاص للضيوف لزيارة أبرز الأماكن السياحية المعروفة بالمنطقة.// انتهى //15:58ت م