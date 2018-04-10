الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسينطلق الجمعة القادمة المؤتمر السعودي الأول لجراحة التجميل والترميم, بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً محلياً ودولياً من مختلف دول العالم، للحديث عن آخر مستجدات جراحة التجميل واستطلاع نتائج الدراسات حول المنطقة والعالم بشكل عام، وذلك لمدة أربعة أيام في فندق كراون بلازا بالرياض.وأوضح استشاري جراحة التجميل رئيس اللجنة التنظيمية والإعلامية بالمؤتمر السعودي لجراحة التجميل الدكتور محمد أمير مراد, خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، أن المملكة العربية السعودية تعد من ضمن أكثر 25 دولة في العالم تنتشر فيها عمليات التجميل والإجراءات التجميلية، متوقعا الاستمرارية في ازدياد الإجراءات والعمليات التجميلية خصوصا في العاصمة الرياض، مؤكداً زيادة حجم الإقبال وزيادة أعداد أطباء التجميل في المملكة, وكذلك تفوقهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ أن الجراح السعودي يعد الأفضل في المنطقة نظراً لما يتميز به من قدرات ومميزات تؤهله للعالمية.وأشار الدكتور مراد إلى أن الرياض تتصدر مناطق المملكة في عدد عمليات التجميل، مبيناً أن آخر الإحصائيات المقدمة من قبل الجمعية الدولية لجراحة التجميل "ISAPS" تفيد بأن المملكة سجلت في عام 2016م 95 ألف عملية تجميل من أصل 12 مليون عملية من هذا النوع على مستوى العالم.وأوضح أن الهدف الرئيس من المؤتمر السعودي الأول لجراحة التجميل والترميم هو التأكيد على تفوق مجال جراحة التجميل والترميم في المملكة بشكل كبير وتطور مجال التجميل وانتشاره بشكل ملفت, وأن المؤتمر سيكون بمثابة مرجع مهم لكل المهتمين بهذا المجال من أطباء ومختصين وعاملين وغيرهم من خلال ورش العمل والندوات المصاحبة والشهادات المعتمدة وعرض لمعرض مصاحب لآخر التطورات في مجال التجميل ومستلزماته الطبية.من جانبه بيّن استشاري جراحة التجميل رئيس الكلية الأميركية للجراحين في المملكة رئيس المؤتمر السعودي لجراحة التجميل الدكتور جمال جمعة، أن الجراحة التجميلية والترميمية والتحسينية أصبحت ذات أهمية كبيرة في العالم وفي الشرق الأوسط، وتقدمت الأبحاث والطرق العلاجية فيها بشكل كبير في العقد الأخير وتميزت المملكة العربية السعودية بكوادرها الطبية في هذا المجال تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى لتطوير المجال الطبي في هذا الشق الجراحي وهو جراحة التجميل والترميم والتحسين، وهو بمثابة نقطة التقاء للأطباء السعوديين والخليجين ومنطقة الشرق الأوسط لمتابعة كل ما هو جديد سواء في الأبحاث العلمية أو الأجهزة الطبية أو الأدوية في هذا المجال.وأفاد الدكتور جمعة أن المؤتمر يضم العديد من الأساتذة العالميين من كندا وأمريكا وأوروبا والعديد من الأساتذة السعوديين سواء من الجامعات أو من الاستشاريين المميزين والأخصائيين والأطباء الجدد وأيضا الأطباء السعوديين المقيمين.من جهته أوضح استشاري جراحة التجميل رئيس الجمعية العالمية لجراحة التجميل في المملكة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فؤاد هاشم, أن المؤتمر هو همزة وصل بين جميع أطراف المنظومة التجميلية على رأسهم جراح التجميل، وإثراء المحتوى الطبي التجميلي والترميمي ومتابعة الابحاث العلمية والتكنولوجيا وابراز دور الطبيب السعودي ومشاركته الفعالة والاهتمام بالأطباء المقيمين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم الجراحية, فيما بين استشاري جراحة التجميل رئيس المجلس العلمي لجراحة التجميل الدكتور عبد العزيز الجيرمان أن السوق السعودي أصبح أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط وأن هذا المؤتمر يعد الأول ليعزز تواجد الأطباء السعوديين وغيرهم ويطور من مهاراتهم وفق آخر التطورات والأبحاث العلمية.// انتهى //17:22ت م