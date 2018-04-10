باريس الرياض 24 رجب 1439هـ الموافق 10 أبريل 2018م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، بعضاً من القيادات الدينية في الجمهورية الفرنسية.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح.حضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.// انتهى //17:23ت م