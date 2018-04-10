جدة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة السبت المقبل فعاليات اليوم التوعوي الثاني لمرض " باركنسون " ، بمشاركة المرضى وذويهم ، والمختصين في هذا المجال .ويهدف اليوم التوعوي الثاني لمرض " باركنسون " إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع ومعرفة العوامل المساعدة لتخفيف الأعراض المصاحبة للمرض ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دور العلاج الطبيعي لمرضى " باركنسون " عن طريق تقديم محاضرات تثقيفية موجهة لأسر المرضى ومن يقومون على رعايتهم ، وكيفية التعامل مع مرضاهم والتركيز على أهمية العلاج الطبيعي للمريض، إلى جانب دور التغذية والتخاطب مع المرضى.وتتمثل أعراض مرض " باركنسون " في رجفة في إحدى اليدين أو كلتيهما أثناء راحة اليد وعدم تحريكها، إضافة إلى بطئًا في الحركة، وثقلًا أثناء تحريك الذراعين أو الرجلين ، وتغيراً في المشي ، حيث يولي قسم المخ والأعصاب بالمستشفى اهتمامًا خاصًا بالمرض، يشمل ذلك وجود عيادتين أسبوعيًا للمصابين بمرض" باركنسون، وتوفر العلاجات الدوائية الحديثة.// انتهى //17:25ت م