المدينة المنورة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسيوفّر معرض الكتاب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حالياً, لزائريه فرصة اقتناء العديد من الكتب في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، بأسعار مخفّضة,إسهاماً وتشجيعاً في نشر الثقافة والمعرفة في المجتمع .وتحوي أركان المعرض الذي تشارك فيه 200 دار نشر وجهة تعليمية، إصدارات منوعة من الكتب في مختلف المجالات الشرعية والتربوية, ومؤلفات في مجالات الآداب والشعر والفنون, وكتب متخصصة في تنمية وتطوير الذات, ومجالات العمل المهني, إضافة إلى الإصدارات التي تستهدف الأسرة والطفل, وغيرها من العناوين التي يمكن للزائر اقتناءها بسعر رمزي .وأوضح عميد شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي، أن المعرض يشهد إقبالاً كبيرًا من جميع الفئات منذ انطلاقة, مشيراً إلى تنوع الكتب والإصدارات العلمية والمعرفية المختلفة التي تلبي رغبات القراء والمهتمين والباحثين في شتى العلوم والمعارف .يذكر أن المعرض يستقبل زائريه على فترتين صباحية ومسائية, ويستمر حتى الـ 28 من شهر رجب الجاري .// انتهى //17:26ت م