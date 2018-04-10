صامطة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة العديد من الأعمال الخدمية بالمركز من خلال تكثيف أعمال الصيانة والتأهيل في شوارع القرى التابعة للمركز.وأوضح رئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي أن البلدية أنهت صيانة وإعادة تأهيل إنارة مدخل القفل طريق (السودي – القفل ) بأكثر من (248) فانوسا كهربائيا قدرة( 400 ) واط بخار الصوديوم بالإضافة إلى استبدال (50) ذراع فوانيس رباعي بمدخل قرية القفل وتركيب أكثر من "92 عمود كهرباء وعدد من المشروعات والخدمات البلدية الأخرى في القرى التابعة للمركز.// انتهى //17:28ت م