الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم قافلة مساعدات محمّلة بالتمور لسكان مديريات الساحل بمحافظة تعز (ذوباب وموزع والمخا) التي تأتي ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وأوضح منسق مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار في تصريح صحفي أن قافلة التمور المخصصة لمديريات الساحل بمحافظة تعز مكونة من ثلاث قاطرات تحوي نحو (18000) كرتون تمر، يستفيد منها أكثر من (144000) فرد ، مشيرًا إلى أن هذه القافلة ستتبعها قوافل أخرى لبقية المحافظات اليمنية.وأشاد نائب مدير عام الشؤون الاجتماعية بمحافظة تعز الدكتور محمود غالب البكاري بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لليمن عمومًا ولمحافظة تعز بشكل خاص، التي تعاني من العدوان الحوثي لأكثر من 3 سنوات.// انتهى //17:28ت م