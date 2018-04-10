الرياض 24 رجب 1439هـ الموافق 10 أبريل 2018م واسثمن المشاركون في منتدى "تحالف عاصفة الفكر"، الدور الفاعل والريادي للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في محاربة الإرهاب والتطرف ودعمهما المستمر للتحالف الإسلامي والوقوف ضد التدخلات الإيرانية، التي تدعو إلى الطائفية وإثارة القلاقل والفتن في المنطقة العربية.ونوَّه المشاركون في اختتام أعمال المنتدى الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري في الرياض، بالدور الذي تضطلع به المملكة في مجال حفظ الأمن والسلم العالميين، ودورها الفاعل مع دول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن من خلال عاصفة الحزم، وجهودها الإنسانية لإعادة الحياة الكريمة للشعب اليمني، داعين إلى اعتماد استراتيجية فكرية وإعلامية للتصدي للتدخلات والتمدد الإيراني في الخليج والوطن العربي نظراً للوضعية الأمنية المتوترة التي تعيشها الدول التي وجدت فيها إيران موقعاً.ودعوا إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية العربية من خلال جميع مواقع التواصل والإعلام، وما يذهب إلى تفعيل التعاون الإقليمي بين الدول العربية، وكشف الوسائل التي تستخدمها المنظمات الإرهابية والمتطرفة للإيقاع بشباب وشابات الأمة، والعمل على كل ما من شأنه نقل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، في كيفية التصدي للفكر الإرهابي والمتطرف.وطالبوا بالنظر بعين الاعتبار للتحالفات القارية والعمل على تحسين فرص الاستفادة منها لصناعة منظومات قارية متكاملة، سواء في آسيا للدول العربية الآسيوية، أو أفريقيا للدول العربية الأفريقية "(مجلس تضامن وتعاون آسيوي أو أفريقي) قريب من منظومات الاتحاد الأوروبي واللاتيني والشمال الأمريكي"، مع توسيع دور "تحالف عاصفة الفكر" عالمياً وتعزيز مبادراته العلمية من خلال فتح آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات والمعاهد والمراكز البحثية والأكاديمية في مختلف دول العالم.وحث المشاركون بالعمل على تأهيل الكفاءات الإعلامية تأهيلاً يتوافق مَعَ التوسع الإعلامي الكبير، وفي كل المناشط الإعلامية، ليضطلع بدوره التثقيفي والتنويري لمواجهة الباحثين عن العبث بعقول شباب الأمة، مع أهمية بلورة خطاب ديني مضاد لمواجهة الخطاب الأيديولوجي الذي تتبناه التنظيمات المتطرفة، يرتكز على إشعاع ثقافة الأمل في المستقبل والتسامح والتعايش السلمي وفقاً للتعاليم الإسلامية السمحة والقيم الإنسانية الكونية.ورحبوا باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية منتدى "تحالف عاصفة الفكر"، في دورته المقبلة السابعة، في شهر أكتوبر المقبل.وكانت جلسات المنتدى قد اختتمت أمس بعد مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين في المنتدى عبر جلساته الأربع، حيث جاءت جلسة العمل الأولى منها تحت عنوان "التدخلات والتمدد الإيراني في الخليج والوطن العربي"، والثانية بعنوان "التحالف الإسلامي والتحديات الدولية"، والثالثة تحت مسمى "واقع العالم العربي وتأثيرات تساقط الدول المحيطة بالخليج العربي وتأثيره على الأمن الخليجي"، والجلسة الأخيرة بعنوان "هل يمكن للدول الخليجية أن تستفيد من إيجاد مجلس تعاون وتضامن آسيوي قريبا من منظومات الاتحاد الأوربي واللاتيني والشمال الأمريكي".// انتهى //17:29ت م