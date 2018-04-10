الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1300 كرتون من التمور للنازحين في القضيبة وموشج في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.يستفيد منها 7800 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة من التمور والبالغ 1000 طن ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //17:29ت م