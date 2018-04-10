الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسزار سمو الأمير منصور بن سعد الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية نيابةً عن سمو أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية الأمير بندر بن سعود بن خالد أمس ، مدارس الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة،بمناسبة حصولها على الاعتماد النهائي لتقديم برنامج السنوات الابتدائي للبكالوريا الدولية (International Baccalaureate Primary Years Program) ، يرافقه مدير مشروع التعاون بين مؤسسة الملك فيصل الخيرية ومنظمة البكالوريا الدولية الدكتور حمد الحمود ومسؤول البرامج في المؤسسة فادي دهان .وأبدى سمو الأمير منصور بن سعد إعجابه بما شاهده في مدارس الملك عبدالعزيز العالمية من أثر إيجابي لتطبيق معايير برنامج البكالوريا الدولية، وهو ما أظهره الطلبة في حواراتهم التعليمية المتميزة خلال جولته على بعض الصفوف، كما حثّ سموه المسؤولين في المدارس على مواصلة العمل في هذا الاتجاه للحصول على الاعتماد النهائي لبقية برامج البكالوريا الدولية (MYP & DP)، وأبدى سموه استعداد مؤسسة الملك فيصل الخيرية بتوجيهات مجلس أمنائها الموقر وسمو الأمين العام لتقديم الدعم المناسب للمدارس الراغبة في تطبيق البرنامج من خلال الشراكة القائمة ضمن مشروع المؤسسة، معرباً عن أمله أن تعمل جميع المدارس في المملكة على تبني كل ما من شأنه تمكين طلبتهم من الخبرات والتجارب التعليمية المتميزة ومسايرة التقدم الذي تشهده المملكة على كافة المستويات المحلية والدولية.حيث تمكّن المعلمون من التعرف على فلسفة البكالوريا الدولية والمعايير والتخطيط التعاوني والمفاهيم ذات الصلة والسياقات العالمية مما ساعدهم على تنفيذ البرنامج على الوجه الأمثل وجعل الطالب مركزاً حقيقياً للتعلم.كما قدّم الأستاذ عبدالناصر جزيل الشكر والعرفان إلى فريق مؤسسة الملك فيصل الخيرية على ما قدموه من دعم متواصل وتوضيح لعدد من الأمور المتعلقة بالبكالوريا الدولية وتيسير تنفيذ برامج البكالوريا الدولية بالإضافة إلى تقديم يد العون لإعداد وثيقة الترشح لتدريس برنامج السنوات المتوسطة.وتماشياً مع رؤية 2030 تسعى مدارس الملك عبدالعزيز إلى تدريس دبلوم البكالوريا الدولية لطلاب المرحلة الثانوية بالشكل الذي يحقق أهداف فلسفة المدارس لإعداد جيل متسلح بالعلم والمهارات والمفاهيم والمواقف، وبما يُسْهم في تعزيز سبل التعاون وتلقي المزيد من الدعم من مؤسسة الملك فيصل الخيرية.يذكر أن هذه المشاركة تندرج تحت الهدف الأول لمشروع التعاون بين مؤسسة الملك فيصل الخيرية ومنظمة البكالوريا الدولية المتمثل بزيادة فرص توفير برنامجي البكالوريا الدولية للمرحلتين الابتدائية (Primary Years Program) والمتوسطة (Middle Years Program) لتكون متاحة بشكل أكبر وباللغة العربية. وقد استهل المشروع برامجه المتعلقة بهذا الهدف بإقامة عروض إعلامية لنشر ثقافته وإيصال فكرته للمدارس المستهدفة، وهي المدارس الأهلية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ فأقيمت عروض تعريفية لهذه المدارس في كل من الرياض وجدة والدمام، وتم استقطاب (18) مدرسة ابتدائية و (18) مدرسة متوسطة وفقاً لخطة المشروع؛ من التي استوفت معايير الاختيار المطلوبة لتطبيق برنامج البكالوريا الدولية.وأقيمت مجموعة من ورش العمل التدريبية لمنسوبي المدارس المشاركة من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تباعاً بلغ مجموعها (159) ورشة تعليمية؛ استفاد منها (3705) من قيادات المدارس ومعلميها , حيث تمضي هذه المدارس قدماً نحو الحصول على الاعتماد النهائي للبرنامج من منظمة البكالوريا الدولية.//انتهى//17:30ت م