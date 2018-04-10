الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4500 كرتون من التمور في ستة مراكز بمديرية الجوبة وعدة مراكز بحي الروضة في محافظة مأرب ، يستفيد منها 36000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة من التمور والبالغ 1000 طن ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //17:30ت م