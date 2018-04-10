تشيلي 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسضرب زلزال ببغت قوته 6,2 درجات تشيلي اليوم دون ان يتمّ التحذير من موجة تسونامي فيما لم تُسجّل سقوط ضحايا، بحسب ما أفادت تقارير أولية صادرة عن مسؤولين.وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن الزازال وقع على بعد 35 كيلومترا نحو شمال بونيتاكي على عمق 75,8 كيلومترات.وتقع تشيلي في منطقة قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني، وسجلت في السنوات السبع الاخيرة ثلاثة زلازل بقوة تفوق ثماني درجات.// انتهى //17:30ت م