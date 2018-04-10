الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (40) متقدما على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك من يوم غدٍ الأربعاء ، وحتى يوم الخميس الموافق 26 /7 /1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، الذين يمثلون الدفعة الثانية من البدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم.وأكدن وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني لاحقاً.وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الهوية الوطنية ، وأصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج ، والحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.وللاطلاع على الأسماء يمكن زيارة موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني .// انتهى //18:36ت م