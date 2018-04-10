بريدة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لداء السكري " سكر " ببريدة، اليوم ،برنامج المشي الصحي تحت عنوان " صحتي في خطوتي ، الذي شارك فيه فريق مشاة بريدة, وعدد من المهتمين برياضة المشي بمنطقة القصيم .وانطلق المشاركون من دوار القيروان على شارع الملك سلمان وصولاً إلى مضمار المشي بحي الإسكان ببريدة ، وتخلل برنامج المشي تمارين للأطاله تحت اشراف المدرب ابراهيم الرشودي ، ولقاء مفتوح عن أهمية المشي مع الدكتور صالح الانصاري .وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن عبدالله التويجري، أن رياضة المشي تعد من أهم الوسائل التي تساعد على حرق السعرات الحرارية، مشيراً إلى أن الثقافة الرياضية تعد من المؤشرات الإيجابية في قياس مستوى الصحة في المجتمع، مشيداً بمشاركة المهتمين برياضة المشي وتفاعلهم الملموس بمثل هذه الرياضات الهادفة ، التي تستهدف طبقات المجتمع المتعدد ، مقدماً شكره للمشاركين من قطاعات حكومية وخاصة ومهتمين برياضة المشي .// انتهى //18:36ت م