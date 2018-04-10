الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 30 موطنة من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للنساء (الإدارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، كما طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من الغد الموافق 25 / 7 / 1439هــ ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 / 7 / 1439ه , وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية، واللاتي يمثلن الدفعة الثانية من البديلات عن اللاتي لم يطابقن بياناتهن.وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني لاحقاً.وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق الثبوتية للمطابقة، المتمثلة في الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة فيه المتقدمة, وأصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, والحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.// انتهى //18:40ت م