مدريد 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسيستضيف فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين فريق يوفنتوس الإيطالي غداً الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .وقطع ريال مدريد شوطا كبيرا نحو التأهل إلى الدور المقبل بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة على يوفنتوس .وفي حال تسجيل ريال مدريد هدف على ملعبه ، سيكون يوفنتوس بحاجة إلى 4 أهداف لبلوغ نصف النهائي .وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس في كارديف ، وفاز الريال بنتيجة 4-1 ، ليرد خروجه من الدور نصف النهائي للمسابقة موسم 2014-2015 عندما جرده يوفنتوس من اللقب بالفوز عليه 2-1 في تورينو وتعادلهما 1-1 في مدريد .وفي اللقاء الثاني يستقبل فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره اشبيلية الإسباني ، حيث تغلب الفريق الألماني على اشبيلية ذهاباً بنتيجة 2-1.ويسعى فريق بايرن ميونيخ، حامل اللقب 5 مرات ، إلى بلوغ نصف النهائي ، وتكرار الثلاثية التي حققها الفريق عام 2013 من خلال الفوز بالكأس المحلية والتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم .// انتهى //18:53ت م