رياضي / دوري أبطال أوروبا : ريال مدريد لإبعاد يوفنتوس .. وبايرن ميونيخ أمام اشبيلية غدا
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
مدريد 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين فريق يوفنتوس الإيطالي غداً الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
وقطع ريال مدريد شوطا كبيرا نحو التأهل إلى الدور المقبل بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة على يوفنتوس .
وفي حال تسجيل ريال مدريد هدف على ملعبه ، سيكون يوفنتوس بحاجة إلى 4 أهداف لبلوغ نصف النهائي .
وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس في كارديف ، وفاز الريال بنتيجة 4-1 ، ليرد خروجه من الدور نصف النهائي للمسابقة موسم 2014-2015 عندما جرده يوفنتوس من اللقب بالفوز عليه 2-1 في تورينو وتعادلهما 1-1 في مدريد .
وفي اللقاء الثاني يستقبل فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره اشبيلية الإسباني ، حيث تغلب الفريق الألماني على اشبيلية ذهاباً بنتيجة 2-1.
ويسعى فريق بايرن ميونيخ، حامل اللقب 5 مرات ، إلى بلوغ نصف النهائي ، وتكرار الثلاثية التي حققها الفريق عام 2013 من خلال الفوز بالكأس المحلية والتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم .
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