طرابلس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم ،أشغال الملتقى التشاوري للملتقى الوطني الليبي ، بمنطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس واجتماع مماثل بمدينة القطرون ، ضمن سلسلة لقاءات انطلقت منذ الأسبوع الماضي في بنغازي وزوارة و براك الشاطئ و غريان.وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن الملتقى الوطني الليبي هو «الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية»، مؤكدًا أنه «لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة كليبيا، ونحن ندير ظهرنا لأهالي ليبيا».وأضاف المبعوث الأممي في كلمة خلال الملتقى الوطني الذي عقد، اليوم في العاصمة طرابلس أن العنصر الأخير في خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا هو الملتقى الوطني الذي يهدف إلى «الاستماع إلى الشعب الليبي واحترام إرادته وليس الابتعاد عنه أو الزعم بالتحدث باسمه دون الاستماع المسبق له».وشدد المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة في كلمة له ، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية ،وقال "المهمة التي كلفت بها من قبل الأمم المتحدة هي إعادة بناء الدولة الليبية"، مشيرا إلى أن عناصر خطته لحل الأزمة الليبية تكمل بعضها البعض.وأكد سلامة، أن الاتفاق السياسي ساري المفعول إلى حين إقرار دستور وإجراء انتخابات، مشيرا إلى أن ليبيا بحاجة لانتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور أو من خلال إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الحالي.// انتهى //18:53ت م