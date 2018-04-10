مكة المكرمة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 ابريل 2018 م واستختتم غدًا مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما " تدبر " في مجال الحديث والسيرة النبوية التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 23 حتى 25 من الشهر الحالي وشارك فيها 90 متنافساً وذلك بفندق الهيلتون للمؤتمرات .وكشف رئيس اللجنة المنظمة فيصل بن أحمد أبو حيمد أن المسابقة هذا العام تأتي بإشراف الإدارة العامة للتوعية الإسلامية ومركز الأمن الفكري وزارة التعليم وبلغت جوائزها 300 ألف ريال بالإضافة لأربع سيارات للفائزين والفائزات من المعلمين والطلاب والطالبات مشيراً إلى أن 90 متنافساً ما بين طلاب ومعلمين مقسمين علي أقسام المسابقة وتنافسوا في المجالات الثلاثة القرآن الكريم للطلاب والطالبات والسيرة النبوية والحديث الشريف بمراحله الثانوية والمتوسطة والمعلمين مشيراً إلى أن منافسات حفظ القرآن الكريم كانت خلال ستة مستويات شملت القران كاملا الفرع الثاني 20 جزءاً ، الفرع الثالث 15 جزءاً ، الفرع الرابع 10 أجزاء ، الفرع الخامس 5 أجزاء وأخيرا القرآن كاملاً للمعلمين والمعلمات.وأضاف بوحيمد أن منافسات السيرة النبوية عبارة عن 200 سؤال في السيرة والمنافسات الثالثة للمسابقة ستكون في الحديث الشريف لمرحلة الثانوية بـ 100 سؤال في الحديث إضافة إلى 50 سؤالاً مختاراً من كتاب “إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنجية المنصورة ” مع فوائد مستنبطة من 12 حديثا، وخمسين حديثاً في حفظ الأمن بينما ستكون مسابقة الحديث الشريف للمرحلة المتوسطة عن50 حديثا النووية مع فوائد مستنبطة من 8 أحاديث، إضافة إلى خمسين 50 حديثاً في حفظ الأمن وستتضمن مسابقة الحديث الشريف للمعلمين ” عمدة الأحكام من كلام خير الأنام” عليه الصلاة والسلام ( 390 ) حديثاً ، بالإضافة إلى معاني الكلمات وأخيراً 200 حديث في العقيدة من كتاب "بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة " .// انتهى //18:55ت م