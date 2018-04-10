باريس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسحمل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم النظام السوري وحلفائه "مسؤولية خاصة" عن هجوم كيميائي أفادت تقارير عن وقوعه في دوما، آخر جيوب الفصائل المعارضة قرب دمشق .وأوضح فيليب متحدثاً في الجمعية الوطنية أن الهجوم الكيميائي يعّد انتهاكًا لقانون مجلس الأمن الدولي وتقع المسؤولية على نظام الأسد وحلفائه .وقال "مرة جديدة يتم انتهاك القانون الدولي، وأبعد من ذلك المبادئ الإنسانية البديهية، في سوريا" من قبل "نظام بشار الاسد المصمم على القضاء على كل الذين يقاومونه على أبواب دمشق", مضيفًا "بعد عام بالتمام تقريباً على مجزرة كيميائية أخرى، وقع هجومان جديدان في الغوطة الشرقية".// انتهى //19:01ت م