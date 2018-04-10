طرابلس 24 رجب 1438ه الموافق 10 أبريل 2018 م واسأعلن رئيس مجلس النواب الليبي ، المستشار عقيله صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، حالة الطوارئ بالجنوب الليبي.وعقد مجلس النواب، اليوم جلسته الرسمية بمدينة طبرق برئاسة عقيله صالح، وحضور عدد من النواب، تم خلالها مناقشة كتاب رئيس الحكومة المؤقتة بشأن ترشيح أسماء لشغل الوزارات الشاغرة بالحكومة (الداخلية، العدل، التعليم)، كما تناولت الجلسة ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية.ومنح مجلس النواب الثقة لوزراء كل من (الداخلية، العدل، التعليم)، بالحكومة المؤقتة، وقرر بالإجماع تسمية محمود الفيتوري، وزيراً للعدل، وفوزي عبد الرحيم وزيراً للتعليم، وإبراهيم بوشناف وزيراً للداخلية بالحكومة المؤقتة.// انتهى //19:06ت م