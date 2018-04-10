تونس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسدشن مركز جامعة الدول العربية بتونس بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعاصمة التونسية اليوم ، مركز التمييز العربي الصيني " بيدو " الذي يأتي في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ، بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية والحكومة التونسية وعدد من الوزراء إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدبلوماسية لدى تونس.وثمن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز الجامعة بتونس الدكتور عبداللطيف عبيد في كلمته بالمناسبة اختيار الصين لتونس لإقامة هذا الصرح التكنولوجي ، مشيراً إلى أن هذا المركز سيفيد في تشجيع الشباب العربي على تنمية مهاراته وصناعة كفاءات عربية جديدة .وعد المركز حلقة وصل بين الحضارتين العربية والصينية ، وجزء من المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في 2013 حول إعادة إنشاء طريق الحرير .من جانبه أكد مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال المهندس محمد بن عمر، أن مركز التمييز الصيني العربي " بيدو" الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية يهدف إلى توفير مكان مفتوح للدول العربية لتنمية الكفاءات في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتنمية البحث العلمي والتجديد التكنولوجي لتعميق المعارف المتخصصة لدى الشباب العربي الراغب في العمل على تطوير هذا المجال في المنطقة العربية .وأشار بن عمر إلى أن المركز سيكون مستقبلاً ساحة للتعاون العربي الصيني في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية ووظائفها المتعددة من خلال العديد من الأنشطة المشتركة كالندوات والدراسات الفنية والبحوث العلمية بما في ذلك الرصد والتقييم والتعليم والتدريب.// انتهى //19:43ت م