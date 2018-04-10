الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس, وفدًا إعلاميًا باكستانيًا يتكون من رئيس قناة (الأرو) الأوردية شاكر محمد صابر ، والرئيس التنفيذي لمجموعة بول للعلاقات الدولية سيد علي، ورئيس قناة (أيدج) الأوردية شوكت براشا، والمدير العام لوكالة الأنباء الباكستانية مسعود ملك.واطلع الدكتور عبدالله الربيعة الوفد الباكستاني الزائر على جهود المركز في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية على مدى ثلاث سنوات في 40 دولة حول العالم حظي اليمن فيها بالنصيب الأكبر, حيث وصلت المشروعات المنفذة فيه 217 مشروعًا شملت قطاعات الأمن الغذائي والإصحاحالبيئي والمياه و المرأة والطفل ودعم البنك المركزي اليمني واللاجئين ومكافحة وباء الكوليرا وغيرها، فضلاً عن تنفيذ المركز مشروع نوعي يتمثل بإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيات الحوثي ودمجهم وتأهيلهم بالمجتمع، حيث بلغ إجمالي المساعدات خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.وتطرق الدكتور الربيعة إلى خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي تعمل على توسيع الموانئ وإصلاح الطرق والبنى التحتية بما يسمح بتدفق السلع لكل اليمن، وتعمل أيضًا على تسهيل وصول المساعدات عبر كافة المعابر والمنافذ اليمنية.وأكد أن المركز يدعم كافة المحافظات اليمنية بما فيها المناطق التي تتواجد بها المليشيات الحوثية الانقلابية، مشددًا حرص المركز على استمرارية عمل المنشآت الصحية في محافظات اليمن كافة وأن يستمر المركز في تنفيذ مشروع تشغيل المستشفى السعودي في حجة ومشروع تشغيلمستشفى السلام في صعدة ، مفيدًا أن المملكة تحتضن لاجئين يمنيين وسوريين ومهجري الروهينجا يحصلون على الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني لأبنائهم وكافة التسهيلات.وأوضح معاليه أن ما يعانيه الشعب اليمني من ظروف إنسانية صعبة إنما هو نتاج تعنت المليشيات الحوثية باحتجاز السفن والقوافل الإغاثية وتجنيد الأطفال.وتناول الربيعة التحديات التي تواجه المركز من قبل الحوثيين وهجومهم على مساعدات المركز.وأكد اهتمام المملكة بالوضع الإنساني في العراق والصومال وما حلّ من تهجير قسري للأقلية الروهنجية في ميانمار، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة مشروعًا لرفع جاهزية مستشفى منطقة سادار بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكيلتعزيز تقديم الرعاية الصحية الثانوية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش، وكذلك وقع المركز مشروعًا آخر لتقديم خدمات تعليمية وتربوية للطلاب من اللاجئين الروهينجا بالتعاون مع المدارس السعودية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالإضافة إلى قيام فرق من المركز بزيارات ميدانية متتابعة لمخيمات اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش ، وذلك للوقوف على البرامج الإنسانية التي ينفذها المركز للاجئين، إلى جانب دراسة أوضاعهم وأولويات الاحتياج الإنساني التي يمكن تنفيذها لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة هناك.وأجاب معاليه في سؤال عن برنامج فصل التوائم السيامية في المملكة، وكيف باتت المملكة ناجحة ومتميزة في هذا التخصص، حيث أجريت عملية للتوأم السيامي الباكستاني "فاطمة ومشاعل" قبل عدة سنوات وتكللت بحمدالله بالنجاح ، أن برنامج فصل التوائم قد وصل إلى هذا المستوىالمميز عالميًا بفضل الله ثم الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الصحي، الذي شمل تأهيل الكوادر الطبية، وتأسيس المرافق الصحية، وتزويدها بأحدث التقنيات، حيث بلغ عدد الحالات في برنامج فصل التوائم 45 حالة، من 20 دولة في العالم .وثمّن الوفد الإعلامي الباكستاني عن إعجابه بالدور الإنساني الكبير الذي يؤديه المركز في مختلف دول العالم، وعمله بكل احترافية ومهنية وبعده عن التمييز.// انتهى //19:45ت م