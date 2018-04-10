الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم غداً دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى " المستوى الأول " في مدينة الرياض ، والتي تستمر حتى الـ 17 من شهر أبريل الجاري تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .وتشتمل الدورة التي يحاضر فيها المدرب حمد اليامي على عدة محاضرات نظرية وتطبيقية في مجالات حراسة المرمى وقانون اللعبة والإعداد البدني وعلم النفس الرياضي والتغذية ، إضافة إلى اختبارات نظرية وعملية .وتأتي هذه الدور في إطار سعي اللجنة الفنية إلى تنمية الكفاءات الوطنية بتقديم البرامج التطويرية لها بشكل مستمر .// انتهى //19:49ت م