رياضي / انطلاق دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى "المستوى الأول " غدًا
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم غداً دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى " المستوى الأول " في مدينة الرياض ، والتي تستمر حتى الـ 17 من شهر أبريل الجاري تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .
وتشتمل الدورة التي يحاضر فيها المدرب حمد اليامي على عدة محاضرات نظرية وتطبيقية في مجالات حراسة المرمى وقانون اللعبة والإعداد البدني وعلم النفس الرياضي والتغذية ، إضافة إلى اختبارات نظرية وعملية .
وتأتي هذه الدور في إطار سعي اللجنة الفنية إلى تنمية الكفاءات الوطنية بتقديم البرامج التطويرية لها بشكل مستمر .
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19:49ت م