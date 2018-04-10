جدة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم في مركز التدريب التابع لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بجدة ، أعمال ورشة " القواعد الحديثة للتصوير البياني في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي" ، التي تعقدها إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الاتحاد ، وتستمر ثلاثة أيام.وأكدت مدير إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي مها عقيل ، أهمية الورشة ومحاورها في تنمية معارف العاملين في الحقل الإعلامي ، لافتة إلى أن الورشة تحمل الكثير من الموضوعات الهامة وخاصة مهارات توظيف البيانات في الإعلام ، التي تبرز أهميتها في وقتنا الحالي في ظل التطور الذي تشهده مختلف المجالات في الجانب البياني والتقني للقصة الخبرية.وثمن المدير العام لاتحاد يونا المستشار عيسى خيره روبله ، التعاون المتواصل بين المنظمة والاتحاد في شتى المجالات ، وخاصة المجال الإعلامي سعياً لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في خدمة عالمنا الإسلامي ، مضيفاً :" يطيب لي هنا أن أثمن مستوى التعاون القائم بين الاتحاد والمنظمة ، ممثلة بإدارة الإعلام وخاصة بعد قرار الجمعية العامة تحويل الوكالة إلى إتحاد والتوصية بالمشاركة الفاعلة في البرنامج العشري الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي ، من خلال إستهداف تدريب 100 إعلامي سنوياً".وتقدم الورشة المدربة البريطانية جولا بيسكوسكا ، من مؤسسة "تومسون فوينديشنالتي خصص يومها الأول لشرح قواعد الرسالة الإعلامية وتصوير البيانات ، وعمليات إختيار الموضوعات ، وتجميع المعلومات والبيانات وعمليات العصف الذهني والخريطة الذهنية ، إلى جانب تقديم قصة إخبارية ثابتة وبيانات دقيقة في صميم كل اتصال مرئي رائع.ويشارك في الورشة إعلاميون من منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية واتحاد إذاعات الدول الإسلامية (إيبو) ، ووكالة الأنباء السعودية (واس) ، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //19:51ت م