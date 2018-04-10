الرياض 24 رجب 1439هـ الموافق 10 أبريل 2018م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، في ديوان الوزارة اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية ليتوانيا السيد ليناس لينكيفيشيوس.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ليتوانيا.عقب ذلك، جرى توقيع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا.// انتهى //20:07ت م