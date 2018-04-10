الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسزار وفد من حزب العمال البريطاني برئاسة جون وودك اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، والتقى مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي وعددًا من قيادات المركز.وقدم الدكتور عقيل الغامدي للوفد الزائر نبذة عن أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها والبرامج التي نفذها منذ إنشائه قبل 3 سنوات ، البالغة 367 مشروعًا في 40 دولة حول العالم منها 217 مشروعًا خصصت لليمن، شملت عدة قطاعات إنسانية ومنها الأمن الغذائي، والصحة، والإصحاح البيئي، ومشروعات المرأة والطفل، إضافة إلى البرامج المخصصة مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن .وأبرز مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير جهود المركز في دعم مهجري الروهينجا في بنغلاديش وماليزيا ، وما ينفذه المركز من برامج تجاه العائدين الصوماليين من اليمن، وتوفير المأوى والحماية والرعاية التعليمية والصحية للاجئين اليمنيين هناك، وما يقدمه المركز من مساعدات للنازحين السوريين واللاجئين منهم في دول الجوار الأردن ولبنان وتركيا .// انتهى //20:15ت م