الدمام 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية ممثلة ببرنامج " تكامل" غداً ورشة تدريبية متخصصة بعنوان " مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية "، وذلك بمقر الهيئة بالدمام .وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان أن الورشة تهدف إلى توعية الراغبين بالعمل في القطاعات السياحية .يذكر أن برنامج "تكامل" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، أقام العديد من البرامج التدريبية في مختلف مناطق المملكة ، حيث أسهم وبشكل كبير في دعم الشباب لمواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات التنمية وتشجيعهم للانخراط والعمل في القطاع السياحي .// انتهى //20:41ت م