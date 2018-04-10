عام / "مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية " ورشة تدريبية بسياحة الدمام
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
الدمام 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية ممثلة ببرنامج " تكامل" غداً ورشة تدريبية متخصصة بعنوان " مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية "، وذلك بمقر الهيئة بالدمام .
وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان أن الورشة تهدف إلى توعية الراغبين بالعمل في القطاعات السياحية .
يذكر أن برنامج "تكامل" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، أقام العديد من البرامج التدريبية في مختلف مناطق المملكة ، حيث أسهم وبشكل كبير في دعم الشباب لمواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات التنمية وتشجيعهم للانخراط والعمل في القطاع السياحي .
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